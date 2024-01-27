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Машков указал на невероятную силу духа жителей Ленинграда во время блокады

Машков указал на невероятную силу духа жителей Ленинграда во время блокады

Русские люди в годы блокады Ленинграда показали невероятную силу духа. Об этом заявил народный артист России Владимир Машков на концерте-реквиеме к 80-летию полного освобождения города от нацистской осады.

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