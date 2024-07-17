В Актау видеокамеры выявили более 15 тысяч нарушений

Для охраны общественной безопасности и порядка, обеспечения спокойствия населения работы по правонарушениям и преступлениям, выявленным камерами видеонаблюдения, осуществляют сотрудники центра оперативного управления.
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