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В Актау видеокамеры выявили более 15 тысяч нарушений

В Актау видеокамеры выявили более 15 тысяч нарушений

Для охраны общественной безопасности и порядка, обеспечения спокойствия населения работы по правонарушениям и преступлениям, выявленным камерами видеонаблюдения, осуществляют сотрудники центра оперативного управления.

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