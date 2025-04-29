Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    В центре Череповца дымят трубы заводов "Азот" и "Аммофос". В прямой видимости - домна для выплавки чугуна.Олигарх не хочет ...
  • Evgenija Palette
    Понятно - "КАРАУЛ УСТАЛ!"Приговор генералу...
  • Evgenija Palette
    И потому, уважаемый Трамп, ПОТОРОПИЛСЯ БЫ ТЫ С ПРИЗНАНИЕМ РОССИЙСКИХ ЗЕМЕЛЬ ДЕ-ЮРЕ!  ( знаешь правило - делай, что ну..."А Украина – нет"...

Белгородская область: Восстановлено более 500 вышек связи в СВО

Белгородская область: Восстановлено более 500 вышек связи в СВО

В Белгородской области восстановлено более 500 вышек сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков отметил работу подрядчиков, которые, несмотря на угрозу обстрелов, продолжили свою деятельность в сложных условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх