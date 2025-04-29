Белгородская область: Восстановлено более 500 вышек связи в СВО

В Белгородской области восстановлено более 500 вышек сотовой связи, поврежденных из-за атак ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков отметил работу подрядчиков, которые, несмотря на угрозу обстрелов, продолжили свою деятельность в сложных условиях.
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