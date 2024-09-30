Глава киевского режима столкнулся с холодным приемом во время визита в США. Киев не смог добиться новых обещаний по предложенному «плану победы», что означает – окно возможностей для Киевского режима закрывается, пишет Wall Street Journal.
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