ФАС направила шести банкам запросы из-за комиссий для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ, АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Совкомбанк» запросы с целью «анализа обоснованности решений об установлении комиссии» для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.