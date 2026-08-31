На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области водительница насмерть сбила пешехода

Вчера около 21:00 на 504 км трассы М-4 34-летняя жительница Мурманской области на «Хендае» сбила неизвестного пешехода.
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