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Воронежские новости

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На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области водительница насмерть сбила пешехода

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области водительница насмерть сбила пешехода

Вчера около 21:00 на 504 км трассы М-4 34-летняя жительница Мурманской области на «Хендае» сбила неизвестного пешехода.

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