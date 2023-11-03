Гражданка Пугачева под покровом ночи вернулась в Россию через Псков

опять это перекати поле катается по миру пора поставить ее на парковку на новодевечьем что ли погосте

Александр Салтановский

Да легко будет жить, как и ранее, ей на всех плевать, в том числе на то, что о ней думают и говорят, а тем более как она сказала какие то "холопы и плебеи с рабами"!