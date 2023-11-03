СССР-Россия
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СССР-Россия

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Гражданка Пугачева под покровом ночи вернулась в Россию через Псков

Гражданка Пугачева под покровом ночи вернулась в Россию через Псков

В среду вечером гражданка Израиля, Алла Пугачёва, пересекла погранпереход в Пскове, въехав в нашу необъятную страну.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
опять это перекати поле катается по миру пора поставить ее на парковку на новодевечьем что ли погосте
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1 д.
Александр Салтановский
Да легко будет жить, как и ранее, ей на всех плевать, в том числе на то, что о ней думают и говорят, а тем более как она сказала какие то &quot;холопы и плебеи с рабами&quot;!
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1 д.
Надежда Белугина
Возвращение благодаря  Пскову и Пескову.😀😆😆
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21 час.

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