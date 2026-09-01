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Цифровые гиганты под надзором: ЕС предъявляет новые требования к ChatGPT, Reddit и Roblox

Цифровые гиганты под надзором: ЕС предъявляет новые требования к ChatGPT, Reddit и Roblox

Компании должны до конца декабря 2026 года внедрить механизмы оценки и минимизации рисков: пресекать распространение незаконного контента, защищать несовершеннолетних, снижать угрозы для здоровья, выборов и общественной безопасности.

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