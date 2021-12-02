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В США провели сетецентрические маневры со сбросом бомбы GBU-53/B StormBreaker с борта F-35B и перехватом её управления другим истребителем

В США провели сетецентрические маневры со сбросом бомбы GBU-53/B StormBreaker с борта F-35B и перехватом её управления другим истребителем

В США провели воздушные сетецентрические маневры с привлечением истребителей различных поколений. По последним сведениям, в них были задействованы истребители F/A-18F и F-35B.

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