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Китай хочет проводить эксперименты на животных в космосе

Китай хочет проводить эксперименты на животных в космосе

﻿﻿Китай хочет проводить эксперименты на животных в космосе. Как сообщает South China Morning Post, они пройдут на китайской космической станции Tiangong.

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