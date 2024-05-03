Российские военные заблокировали боевиков у в хода в Часов Яр

Сейчас одно из самих горячих направления спецоперации находится у Часова Яра. При поддержке «Градов» штурмовые группы заблокировали боевиков у входа в населенный пункт и заняли новые позиции у этого важнейшего узла обороны украинских формирований.
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