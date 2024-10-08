20+ фото, разницу на которых видно даже с другой планеты

Изобретение фотоаппарата позволило нам сравнивать прошлое и настоящее, не упуская деталей. Глядя на снимки, мы можем наглядно убедиться в том, как меняет человека новая стрижка, как быстро растут питомцы и как влияют на внешний вид потерянные или набранные килограммы.
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