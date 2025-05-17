"Власти сошли с ума": почти полмиллиона русских в заложниках. После февраля 2022 года власти Латвии стали выплёскивать ненависть не только на Россию, но и на русских латышей.
"Власти сошли с ума": Почти полмиллиона русских в заложниках
Комментарии
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Анатолий Ананатольев
Какая ПРЕЛЕСТЬ, замечательное ОСНОВАНИЕ защитить РУССКИХ!!!!!! МОЧИТЬ террористов!
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13 час.
Николай Кузнецов
Все так радужно, а на днях слышал одного русского то ли француза, то ли серба, который сказал после попыток получения российского паспорта (он воюет на СВО), что российские чиновники держат оборону против таких новых россиян не хуже отборных войск СВО
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12 час.
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