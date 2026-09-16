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"Таким дворцом может гордиться весь край": губернатор оценил ремонт ДК в Рубцовске

"Таким дворцом может гордиться весь край": губернатор оценил ремонт ДК в Рубцовске

На капитальный ремонт и оборудование крупнейшего Дворца культуры города из краевого бюджета выделили свыше 260 миллионов рублей Рубцовский дворец культуры "Тракторостроитель" является крупнейшим культурным учреждением юго-запада региона.

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