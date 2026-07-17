БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рост цен на бензин — временная мера, и касается только независимых АЗС. На Роснефти и Лукойле цены стабильны

Рост цен на бензин — временная мера, и касается только независимых АЗС. На Роснефти и Лукойле цены стабильны

Алексей Белогорьев: «Мы не ожидали, что восстановление НПЗ произойдет так быстро, сейчас они уже начали отгрузку топлива» Ирина Мишина Фото: Belkin Alexey/news.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
На &quot;стабильные&quot; цены - двух километровые очереди на АЗС. По цене 125 руб/л. бензина очереди то же есть, но поменьше! В дальний путь, на своей машине ехать, невозможно!
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3 н.