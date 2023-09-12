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Руди Феллер: «У Германии есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно выступить на Евро-2024»

Руди Феллер: «У Германии есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно выступить на Евро-2024»

У Бундестим 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах. «Мы не вышли из группы на двух последних чемпионатах мира.

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