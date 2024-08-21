Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цены на сахар снизились до минимума почти за два года

Цены на сахар снизились до минимума почти за два года

Цены на сахар снизились до минимума почти за два года на фоне оптимизма по поводу предложения. “Медвежьи” настроения на этом рынке в этом месяце вызвали темпы производства в Бразилии, крупнейшего производителя данного сырья.

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