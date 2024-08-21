Цены на сахар снизились до минимума почти за два года на фоне оптимизма по поводу предложения. “Медвежьи” настроения на этом рынке в этом месяце вызвали темпы производства в Бразилии, крупнейшего производителя данного сырья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)