Что сказал Си Цзиньпин, начав в Китае пересмотр приватизации 90-х Внутри нашей страны есть три проблемы, которые больше всего беспокоят россиян.
Пока не судьба. Спите спокойно, дорогие товарищи олигархи и мигранты...
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Владимир Соловьев
РОССИЙСКАЯ АВТОМТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «ГАЗ-ВЫБОРЫ» УЖЕ ЗАПОМНИЛА, КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ И КАКАЯ ПАРТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВЯЩЕЙ. ПОЭТОМУ МЫ ВСЁ ВРЕМЯ УПИРАЕМСЯ В ПУТИНА: ПУТИН СКАЗАЛ, ПУТИН РЕШИЛ. НАДО САМИМ ДЕЙСТВОВАТЬ, КАК НАМ НАДО, А НЕ КАКОЙ ТО ДЯДЯ ОТ ОЛИГАРХОВ СКАЗАЛ И РЕШИЛ!
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13 час.
Александр Рожков
До Путина и Ельцина, мы обходились без Байденов. И без Ельцина и Путина Россия обойдется без Байденов. Да еще, может быть, и без таких "патриотов" как вы обойдется.
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9 час.
ШКИПЕР
Не будет Путина или ему подобного ,то быстро найдутся другие и поскорее начнут в ноги кланяться всей той западной сволочи, под которую нас её тутошняя агентура влияния снова запихать пытается?! Это нужно только всем тем отечественным ублюдкам разной степени известности и влияния, кто готов добровольно идти в холопы к кому угодно, лишь бы его в Евросоюз, в Соединённые Штаты и во все прочие западные уголки пускали.
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9 час.
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