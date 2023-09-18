Пока не судьба. Спите спокойно, дорогие товарищи олигархи и мигранты...

Владимир Соловьев РОССИЙСКАЯ АВТОМТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «ГАЗ-ВЫБОРЫ» УЖЕ ЗАПОМНИЛА, КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ И КАКАЯ ПАРТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВЯЩЕЙ. ПОЭТОМУ МЫ ВСЁ ВРЕМЯ УПИРАЕМСЯ В ПУТИНА: ПУТИН СКАЗАЛ, ПУТИН РЕШИЛ. НАДО САМИМ ДЕЙСТВОВАТЬ, КАК НАМ НАДО, А НЕ КАКОЙ ТО ДЯДЯ ОТ ОЛИГАРХОВ СКАЗАЛ И РЕШИЛ!

Александр Рожков До Путина и Ельцина, мы обходились без Байденов. И без Ельцина и Путина Россия обойдется без Байденов. Да еще, может быть, и без таких "патриотов" как вы обойдется.