В Москве суд приговорил серийного отравителя Марата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима

Преступник орудовал в центре столицы, его жертвами стали 30 человек.Басманный суд Москвы приговорил уроженца Кабардино-Балкарии Марата Сабанова к 15 года колонии строгого режима за серию отравлений и грабежах на Хохловской площади в центре города.