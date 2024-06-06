Евгений Плющенко будет судиться с Этери Тутберидзе из-за фигуристки

Фигурист Евгений Плющенко с Яной Рудковской будут судиться из-за нескольких миллионов. Супруги оказались втянуты в очередной скандал из-за их академии фигурного катания, и снова в дело вмешалась их главная оппонентка и конкурентка Этери Тутберидзе.