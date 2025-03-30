В Архангельской области завершают обновление железнодорожного парка

По словам глава региона Александра Цыбульского, обновление выполнено уже на 95 процентов.— За пять лет в регион поступил 51 новый вагон, что позволило снизить средний возраст парка с 22 лет до 4,5, — сообщил в своём телеграм-канале губернатор.