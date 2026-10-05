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Царьград

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NBC News: Экс-сотрудник ЦРУ обвинён в хищении 40 млн долларов

NBC News: Экс-сотрудник ЦРУ обвинён в хищении 40 млн долларов

Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш предстанет перед судом США 14 декабря по обвинению в хищении государственных средств и подделке документов.

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