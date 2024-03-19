Франция ограничит импорт сельхозпродукции из Украины

Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины. Как пишет Комсомольская правда, решение Парижа и Варшавы может подорвать единство альянса в вопросе торговли с Украиной и сорвать предстоящее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на сегодня.