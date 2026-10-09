Володин раскритиковал Минцифры за идею привязать цены на связь к росту тарифов ЖКХ

Вячеслав Володин выступил против привязки тарифов операторов связи к росту стоимости услуг ЖКХ. Он считает, что цены должны формироваться с учетом специфики отрасли и быть экономически обоснованными.
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