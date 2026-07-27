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Спорт Уик-Энд

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Нургали и Жаппарбергенов проведут бой за звание короля в легчайшем весе IBA NOMAD

Нургали и Жаппарбергенов проведут бой за звание короля в легчайшем весе IBA NOMAD

Айдос «Алим» Жаппарбергенов проведёт защиту титула в легчайшем весе против непобежденного претендента Алмаза Нургали 28 августа в главном чемпионском бою в рамках Международного дня бокса в Астане, организованного Международной ассоциацией бокса (IBA) и промоушеном NOMAD.

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