Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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5 самых известных русских авантюристов: чем они прославились

Русская история знает немало людей, чья жизнь больше похожа на приключенческий роман. Они выдавали себя за других, обманывали императоров, пересекали океаны под чужими именами, пытались основать колонии в Африке и воевали на чужой стороне.

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