«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду могут встретиться в товарищеском матче

Два самых знаменитых футболиста мира, возможно, опять сойдутся на поле лицом к лицу. Как сообщает в соцсетях журналист Али-Аль-Энези, некая международная маркетинговая компания хочет организовать товарищеский матч между американским клубом «Интер Майами», где теперь играет Лионель Месси, и саудовским «Аль-Насром» Криштиану Роналду.