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Газета «Культура»

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«Игрока» Достоевского станцевали в Большом театре

«Игрока» Достоевского станцевали в Большом театре

На Новой сцене Большого театра состоялась мировая премьера балета «Игрок» по одноименному роману Федора Достоевского.

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