Свердловчанка отсудила более полумиллиона рублей у недобросовестного юриста

Жительница Карпинска через суд добилась возвращения денег за неоказанные юридические услуги. Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем в июле 2025 года на представление интересов своего сына на этапе предварительного следствия.
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