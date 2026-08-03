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РИА Новый день

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Свердловчанка отсудила более полумиллиона рублей у недобросовестного юриста

Свердловчанка отсудила более полумиллиона рублей у недобросовестного юриста

Жительница Карпинска через суд добилась возвращения денег за неоказанные юридические услуги. Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем в июле 2025 года на представление интересов своего сына на этапе предварительного следствия.

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