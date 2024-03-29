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МО РФ: «Орлан-30» навел огонь на позиции ВСУ у Авдеевки

МО РФ: «Орлан-30» навел огонь на позиции ВСУ у Авдеевки

Расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-30», относящийся к группировке российских войск «Центр», навел огонь артиллерии, которая с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» осуществила удар по целям, оказавшимся полевым складам топлива и боеприпасов ВСУ.

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