Почему лучшая Балтийская война – это та, которая не состоялась

Руководство Североатлантического альянса почему-то полагает, что наш ядерный арсенал задействован не будет, а в затяжном противостоянии обычными силами совокупный экономический потенциал Европы в разы больше порядком истощившихся за годы СВО российских ресурсов.
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