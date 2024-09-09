В Белоруссии рассказали о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы

Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на госгранице Белоруссии. Непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в восемь тысяч человек, рассказал госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, пишет издание «Национальная оборона».