В Белоруссии рассказали о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы

Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на госгранице Белоруссии. Непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в восемь тысяч человек, рассказал госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, пишет издание «Национальная оборона».
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