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«Сосед соседа боится»: что в Одессе думают о русских

Экс-боец ВСУ рассказал о пророссийских настроениях в Одессе! Многие могут трезво оценить ситуацию .Большинство жителей Одессы, как рассказал экс-военный ВСУ Владимир Липко, придерживаются пророссийских взглядов, однако предпочитают не говорить об этом открыто.

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