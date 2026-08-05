Экс-боец ВСУ рассказал о пророссийских настроениях в Одессе! Многие могут трезво оценить ситуацию .Большинство жителей Одессы, как рассказал экс-военный ВСУ Владимир Липко, придерживаются пророссийских взглядов, однако предпочитают не говорить об этом открыто.
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