Экс-боец ВСУ рассказал о пророссийских настроениях в Одессе! Многие могут трезво оценить ситуацию .Большинство жителей Одессы, как рассказал экс-военный ВСУ Владимир Липко, придерживаются пророссийских взглядов, однако предпочитают не говорить об этом открыто.