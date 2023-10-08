Россияне нашли способ обойти запрет на въезд российских автомобилей в Финляндию

<p>Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Финляндию не вызвал увеличения проблем на границе, которые в последний год стали обычным явлением благодаря новым ограничениям для граждан РФ со стороны пограничников Суоми.
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