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В Приморье поймали тигра, охотившегося на собак

В Приморье поймали тигра, охотившегося на собак

В Приморском крае в ночь на 2 февраля был произведён отлов крупного самца амурского тигра. Об этом Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов региона сообщило в своём Telegram-канале.

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