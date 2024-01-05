В Красноярске десятиклассник порезался в школьном туалете и потерял сознание

Раненый школьник вышел в коридор и упал. В учебном учреждении отсутствовал медик.В среду, 27 декабря, в одной из красноярских школ десятиклассник порезал руку в школьном туалете, вышел в коридор и потерял создание.
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