В адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» поступают обращения предпринимателей с просьбой разъяснить позицию организации по возможным изменениям специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса.
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