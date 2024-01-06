«Полицейский Дед Мороз» шагает по Петербургу

Новогодние праздники – это время чудес и приключений. Вот уже много лет доброй традицией полицейских со всей страны является поздравление детей и подростков, организация праздников и торжественных мероприятий, подготовка подарков.
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