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Царьград

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"Странный статус" Крыма и отказ от ЗАЭС: Зачем на самом деле Колокольцев отправился в США после теракта в Дагестане. Предатель раскрыл все пункты

"Странный статус" Крыма и отказ от ЗАЭС: Зачем на самом деле Колокольцев отправился в США после теракта в Дагестане. Предатель раскрыл все пункты

Не смотря на все наложенные в несколько слоёв санкции, министр МВД России Колокольцев свободно отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в конференции.

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