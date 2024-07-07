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Культуромания

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«Московский квартет» и Каёко Амано выступили в Японии

«Московский квартет» и Каёко Амано выступили в Японии

6 июля генеральном консульстве России в Осаке в рамках Фестиваля российской культуры в Японии состоялся совместный концерт ансамбля солистов «Московского квартета» и японской оперной певицы Каёко Амано, сообщает РИА Новости.

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