«Московский квартет» и Каёко Амано выступили в Японии

6 июля генеральном консульстве России в Осаке в рамках Фестиваля российской культуры в Японии состоялся совместный концерт ансамбля солистов «Московского квартета» и японской оперной певицы Каёко Амано, сообщает РИА Новости.
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