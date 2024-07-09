Российская система ПВО успешно отразила атаки украинских беспилотников

Сегодня стало известно, что российские силы противовоздушной обороны успешно отразили серию атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных Сил Украины над различными регионами России.
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