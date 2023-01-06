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«Только Рылов восстановился, сразу травма у Панфиловой, которая надолго выбила ребят. Плюс мировая ситуация». Слюсаренко о завершении карьеры дуэта

Тренер Павел Слюсаренко объяснил причины завершения карьеры чемпионов мира среди юниоров в парном катании Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова.

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