Варшава рассчитывает на «европейскую солидарность», и очень ошибается

Польша готовится сделать опасный шаг в конфликте на Украине. Зеленский заявил, что по условиям недавно подписанного соглашения с Киевом Варшава может использовать свои вооруженные силы для захвата российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины.
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