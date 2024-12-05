Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
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