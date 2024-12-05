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Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

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