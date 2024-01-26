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Эксперт Носко сообщил об опасности прогрева машины без необходимости

Эксперт Носко сообщил об опасности прогрева машины без необходимости

Прогрев автомобиля без необходимости может привести к серьезным поломкам, предупреждает эксперт. В интервью «Российской газете», директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко отмечает, что прогрев машины без последующего использования может повредить силовой агрегат.

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