Эксперт Носко сообщил об опасности прогрева машины без необходимости

Прогрев автомобиля без необходимости может привести к серьезным поломкам, предупреждает эксперт. В интервью «Российской газете», директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко отмечает, что прогрев машины без последующего использования может повредить силовой агрегат.
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