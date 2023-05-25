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РВ: По Украине наносят комбинированный удар бомбардировщики ВКС РФ и дроны «Герань»

РВ: По Украине наносят комбинированный удар бомбардировщики ВКС РФ и дроны «Герань»

Украинские регионы оказались целью комбинированной атаки. К ним приближаются для ведения бомбардировок боевые самолёты Воздушно-космических сил Российской Федерации и первая среди многих волна боевых беспилотных летательных аппаратов «Шахид».

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