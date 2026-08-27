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Север Пресс

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В Салехарде отопительный сезон начнется до 1 сентября

В Салехарде отопительный сезон начнется до 1 сентября

В Салехарде официально дали старт отопительному сезону 2026–2027 годов. Первыми тепло традиционно получат социальные учреждения — батареи там станут горячими не позднее 1 сентября, говорится в постановлении администрации города.

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