В Салехарде отопительный сезон начнется до 1 сентября

В Салехарде официально дали старт отопительному сезону 2026–2027 годов. Первыми тепло традиционно получат социальные учреждения — батареи там станут горячими не позднее 1 сентября, говорится в постановлении администрации города.
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