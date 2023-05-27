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Василиса Володина рассказала, кто 27 мая получит хорошую прибыль

Василиса Володина рассказала, кто 27 мая получит хорошую прибыль

Популярный астролог Василиса Володина опубликовала прогноз на субботу, 27 мая. День дает шанс заключить очень выгодный контракт, познакомиться с влиятельным человеком, продвинуться в карьере, а также заработать благодаря владению иностранным языком.

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