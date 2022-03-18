Петр Ян – о Сехудо в своем углу: «Избавь меня от дерьмовых советов и принеси пакет со льдом»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян вновь обратился к Генри Сехудо. Россиянин назвал условия, на которых согласится пустить американца в свой угол в поединке против Алджамейна Стерлинга.

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