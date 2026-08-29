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NewsOne

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Тяжелая жизнь семейства Трампов

Тяжелая жизнь семейства Трампов

На фоне раздрая внутри США все больше представителей окружения американского президента стараются сократить контакты с враждебной окружающей средой.

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